У четвер, 4 травня, розповімо про тренди економічного фронту.
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День фінансів: рекордні міжнародні резерви, продовження «економічного безвізу» з ЄС, рівень бідності в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:08
День фінансів: рекордні міжнародні резерви, продовження...
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Дивися повний текст
День фінансів: рекордні міжнародні резерви, продовження «економічного безвізу» з ЄС, рівень бідності в Україні
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