Фонд державного майна України продає єдиний майновий комплекс ДП «Електронмаш» у Києві за 61,3 млн грн, торги призначено на 29 травня.
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Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:14
Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш
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Дивися повний текст
Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш
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