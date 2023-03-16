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Фонд держмайна знову виставить
на торги Електронмаш

Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:14

Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України продає єдиний майновий комплекс ДП «Електронмаш» у Києві за 61,3 млн грн, торги призначено на 29 травня.

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Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш
R2
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