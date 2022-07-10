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Henkel повідомив про
завершення продажу бізнесу у рф

Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:21

Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф

Пропонуємо до обговорення:
Відомий виробник побутової хімії та товарів для особистої гігієни Henkel закрив операцію з продажу російських активів, її сума становила 54 млрд рублів — близько $690 млн.

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Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф
R2
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