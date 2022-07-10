Відомий виробник побутової хімії та товарів для особистої гігієни Henkel закрив операцію з продажу російських активів, її сума становила 54 млрд рублів — близько $690 млн.
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Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:21
Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф
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Дивися повний текст
Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф
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