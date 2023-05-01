Національну заборону Болгарії на деякі товари, що надходять з України, буде знято після набуття чинності заходів ЄС, спрямованих на стабілізацію ринку.
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Болгарія готова зняти заборону на імпорт з України: озвучено умову
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:22
Болгарія готова зняти заборону на імпорт з України:...
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Дивися повний текст
Болгарія готова зняти заборону на імпорт з України: озвучено умову
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