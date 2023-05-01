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Болгарія готова зняти заборону
на імпорт з України:...

Болгарія готова зняти заборону на імпорт з України:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:22

Болгарія готова зняти заборону на імпорт з України:...

Пропонуємо до обговорення:
Національну заборону Болгарії на деякі товари, що надходять з України, буде знято після набуття чинності заходів ЄС, спрямованих на стабілізацію ринку.

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Болгарія готова зняти заборону на імпорт з України: озвучено умову
R2
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