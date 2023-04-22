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Виплату щорічної грошової допомоги учасникам війни перенесли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Щороку 5 травня учасникам війни виплачувалась матеріальна допомога. Проте цього року така виплата здійснюватиметься не до 5 травня а до Дня Незалежності України, тобто 24 серпня. Це пов’язано із прийняттям 20 березня Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань».
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