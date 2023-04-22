RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виплату щорічної грошової
допомоги учасникам війни перенесли

Виплату щорічної грошової допомоги учасникам війни перенесли
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:28

Виплату щорічної грошової допомоги учасникам війни перенесли

Пропонуємо до обговорення:
Щороку 5 травня учасникам війни виплачувалась матеріальна допомога. Проте цього року така виплата здійснюватиметься не до 5 травня а до Дня Незалежності України, тобто 24 серпня. Це пов’язано із прийняттям 20 березня Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань».

Дивися повний текст
Виплату щорічної грошової допомоги учасникам війни перенесли
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99032
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги
R2 » П'ят 05 тра, 2023 08:07
0 15
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 08:07
R2
США надають новий пакет військової допомоги Україні на...
R2 » П'ят 05 тра, 2023 08:02
0 16
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 08:02
R2
Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз
R2 » Суб 22 кві, 2023 11:29
1 373
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 кві, 2023 12:33
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1089)
05.05.2023 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.