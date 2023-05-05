У Верховній Раді запропонували встановити заборону на експлуатацію автомобілів без виданої в Україні сертифікації.
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В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі: перші подробиці
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:36
В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі:...
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Дивися повний текст
В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі: перші подробиці
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