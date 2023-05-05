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В Україні можуть заборонити
ввозити деякі автомобілі:...

В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:36

В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі:...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді запропонували встановити заборону на експлуатацію автомобілів без виданої в Україні сертифікації.

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В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі: перші подробиці
R2
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