Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.
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Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ
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Додано: Суб 06 тра, 2023 16:02
Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ
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Дивися повний текст
Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ
Додано: Суб 06 тра, 2023 16:02
Зарплати почнуть зростати коли відкриють кордони і половина населення виїде.
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