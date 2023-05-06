RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли почнуть зростати зарплати
українців: прогноз НБУ

Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 тра, 2023 16:02

Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

Дивися повний текст
Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99040
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 тра, 2023 16:02

Зарплати почнуть зростати коли відкриють кордони і половина населення виїде.
alex7k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 02.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дефіциту не уникнути: українців попередили про...
R2 » П'ят 05 тра, 2023 13:56
6 340
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 16:32
вектор
Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли
R2 » П'ят 05 тра, 2023 08:35
3 174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 11:04
LutsMan
У Чехії назвали суму мінімальної гідної зарплати
R2 » Сер 26 кві, 2023 17:16
1 291
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 кві, 2023 17:17
dokvasilenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.