RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні порахували
середній вік автомобілів

В Україні порахували середній вік автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 14:03

В Україні порахували середній вік автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні дуже старий парк авто. Так, станом на початок 2023 року середній вік автомобілів в українському автопарку становить 23,2 роки.

Дивися повний текст
В Україні порахували середній вік автомобілів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99013
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф
R2 » П'ят 05 тра, 2023 13:55
1 87
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 13:56
cohan
В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків
R2 » Вів 25 кві, 2023 19:40
1 188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 кві, 2023 19:40
cohan
Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, —...
R2 » Вів 25 кві, 2023 16:27
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 кві, 2023 16:27
daonet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (276)
07.05.2023 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.