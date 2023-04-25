В Україні дуже старий парк авто. Так, станом на початок 2023 року середній вік автомобілів в українському автопарку становить 23,2 роки.
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В Україні порахували середній вік автомобілів
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Додано: Нед 07 тра, 2023 14:03
В Україні порахували середній вік автомобілів
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В Україні порахували середній вік автомобілів
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