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Які країни ЄС мають найвищий
податковий та митний тягар

Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 20:06

Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар

Пропонуємо до обговорення:
Бельгія та Німеччина мають найвищий податковий та митний тягар серед усіх промислово розвинених країн. Такого висновку дійшла Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), порівнявши 38 країн-членів, повідомляє Zeit.

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Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар
R2
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