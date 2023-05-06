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У які країни можна їздити
з проїзним за 49 євро

У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 20:11

У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині почав діяти єдиний проїзний на всі види транспорту за 49 євро. Із Deutschlandticket можна місяць подорожувати всією країною.

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У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро
R2
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