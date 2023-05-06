У Німеччині почав діяти єдиний проїзний на всі види транспорту за 49 євро. Із Deutschlandticket можна місяць подорожувати всією країною.
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У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро
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Додано: Нед 07 тра, 2023 20:11
У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро
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Дивися повний текст
У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро
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