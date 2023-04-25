В Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.
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В Україні збільшився продаж електромобілів: найпопулярніші моделі
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Додано: Сер 10 тра, 2023 09:24
В Україні збільшився продаж електромобілів:...
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Дивися повний текст
В Україні збільшився продаж електромобілів: найпопулярніші моделі
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