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В Україні збільшився
продаж електромобілів:...

В Україні збільшився продаж електромобілів:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 09:24

В Україні збільшився продаж електромобілів:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.

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В Україні збільшився продаж електромобілів: найпопулярніші моделі
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 09:24

Вся первая пятёрка новых авто - китайские авто.
balta_laska
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Модератори: Ірина_, Модератор

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