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Чи зараховується період мобілізації до стажу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 тра, 2023 10:31
Пропонуємо до обговорення:
У Північно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці відповіли на питання, чи зараховується до стажу, що дає право на щорічну відпустку, час, коли за працівником, призваним на військову службу під час мобілізації, зберігалися місце роботи (посада).
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