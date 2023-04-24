Попит на нерухомість у Туреччині зростає з кожним роком. Купівля житла у туристичній країні біля моря є вигідним вкладенням коштів.
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Нерухомість у Туреччині: ціни на квартири та будинки
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Додано: Сер 10 тра, 2023 20:26
Нерухомість у Туреччині: ціни на квартири та будинки
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Дивися повний текст
Нерухомість у Туреччині: ціни на квартири та будинки
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