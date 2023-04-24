RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нерухомість у Туреччині:
ціни на квартири та будинки

Нерухомість у Туреччині: ціни на квартири та будинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 20:26

Нерухомість у Туреччині: ціни на квартири та будинки

Пропонуємо до обговорення:
Попит на нерухомість у Туреччині зростає з кожним роком. Купівля житла у туристичній країні біля моря є вигідним вкладенням коштів.

Дивися повний текст
Нерухомість у Туреччині: ціни на квартири та будинки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99024
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта
R2 » Нед 07 тра, 2023 20:39
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 тра, 2023 20:39
Investor_K
Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині
R2 » Вів 25 кві, 2023 10:04
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 кві, 2023 10:04
vdklvn
Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки...
R2 » Пон 24 кві, 2023 16:42
1 217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 кві, 2023 16:42
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.