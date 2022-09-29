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Фонд гарантування вкладів
розпочав виплати коштів...

Фонд гарантування вкладів розпочав виплати коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 01:45

Фонд гарантування вкладів розпочав виплати коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів розпочав виплати коштів вкладникам АТ “Банк Форвард”

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Фонд гарантування вкладів розпочав виплати коштів вкладникам АТ “Банк Форвард”
R2
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