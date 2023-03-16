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Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 тра, 2023 10:04
Пропонуємо до обговорення:
У світі спостерігається поступова відмова від використання американського долара, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіна Георгієва під час дискусії на майданчику аналітичного Інституту Мілкена у Вашингтоні.
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