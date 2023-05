Форуми / Ринок праці: резюме,

Додано: П'ят 12 тра, 2023 11:59 Вакансія Financial Operation Specialist



BAKOTECH — міжнародна компанія, один з лідерів в сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції, яка надає професійну «до» та «після» продажну, маркетингову і технічну підтримку для партнерів та кінцевих замовників.



Ми шукаємо енергійного та креативного Finance Operation Specialist, який візьме на себе важливі обов’язки в процесингу ордерів, комунікації із замовниками та розміщенні ордерів.



Наш кандидат буде відповідати за:



ефективне виконання фінансових операцій, банкінг

точність та вчасність опрацювання ордерів

роботу в CRM та управлінською програмою

виконання бюджетних показників

комунікацію з замовниками

високий рівень комунікації з нашими Sales Support, щоб отримувати цінні insights для удосконалення стратегій.

Вимоги:



вища освіта в галузі фінансів, бухгалтерського обліку або економіки

досвід роботи на фінансових посадах

високий рівень володіння фінансовою звітністю, бюджетуванням, аналізом фінансових даних.

Особисті якості:

уважність та відповідальність

розсудливість та серйозність

комунікабельність

готовність генерувати нові ідеї

вміння працювати в команді.

Ти також будеш спілкуватися та співпрацювати з іншими членами команди, вносити свої ідеї та допомагати в розробці стратегій.



Якщо ти творча особистість з фінансово-аналітичними навичками та бажанням ефективної співпраці — тобі до нас!



[url]

