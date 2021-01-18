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Operation Specialist

Вакансія Financial Operation Specialist
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 11:59

Вакансія Financial Operation Specialist

BAKOTEC Hвідкриває вакансію Finance Operation Specialist і шукає відповідального та енергійного спеціаліста в нашу дружню команду!

BAKOTECH — міжнародна компанія, один з лідерів в сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції, яка надає професійну «до» та «після» продажну, маркетингову і технічну підтримку для партнерів та кінцевих замовників.

Ми шукаємо енергійного та креативного Finance Operation Specialist, який візьме на себе важливі обов’язки в процесингу ордерів, комунікації із замовниками та розміщенні ордерів.

Наш кандидат буде відповідати за:

    ефективне виконання фінансових операцій, банкінг
    точність та вчасність опрацювання ордерів
    роботу в CRM та управлінською програмою
    виконання бюджетних показників
    комунікацію з замовниками
    високий рівень комунікації з нашими Sales Support, щоб отримувати цінні insights для удосконалення стратегій.

Вимоги:

    вища освіта в галузі фінансів, бухгалтерського обліку або економіки
    досвід роботи на фінансових посадах
    високий рівень володіння фінансовою звітністю, бюджетуванням, аналізом фінансових даних.
    Особисті якості:

    уважність та відповідальність
    розсудливість та серйозність
    комунікабельність
    готовність генерувати нові ідеї
    вміння працювати в команді.

Ти також будеш спілкуватися та співпрацювати з іншими членами команди, вносити свої ідеї та допомагати в розробці стратегій.

Якщо ти творча особистість з фінансово-аналітичними навичками та бажанням ефективної співпраці — тобі до нас!

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