Вакансія Financial Operation Specialist

BAKOTECH — міжнародна компанія, один з лідерів в сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції, яка надає професійну «до» та «після» продажну, маркетингову і технічну підтримку для партнерів та кінцевих замовників.
Ми шукаємо енергійного та креативного Finance Operation Specialist, який візьме на себе важливі обов’язки в процесингу ордерів, комунікації із замовниками та розміщенні ордерів.
Наш кандидат буде відповідати за:
- ефективне виконання фінансових операцій, банкінг
точність та вчасність опрацювання ордерів
роботу в CRM та управлінською програмою
виконання бюджетних показників
комунікацію з замовниками
високий рівень комунікації з нашими Sales Support, щоб отримувати цінні insights для удосконалення стратегій.
Вимоги:
- вища освіта в галузі фінансів, бухгалтерського обліку або економіки
досвід роботи на фінансових посадах
високий рівень володіння фінансовою звітністю, бюджетуванням, аналізом фінансових даних.
Особисті якості:
- уважність та відповідальність
розсудливість та серйозність
комунікабельність
готовність генерувати нові ідеї
вміння працювати в команді.
Ти також будеш спілкуватися та співпрацювати з іншими членами команди, вносити свої ідеї та допомагати в розробці стратегій.
Якщо ти творча особистість з фінансово-аналітичними навичками та бажанням ефективної співпраці — тобі до нас!
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