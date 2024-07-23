RSS
Інвестування у землю

Інвестування у землю
Сер 30 жов, 2024 14:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як зміниться ціна на землю в Україні: експерти дали прогноз
Ірина_
Сер 27 лис, 2024 16:46

Як заробити на землі



Ринок землі в Україні є однією з найстійкіших інвестицій в умовах війни. Про особливості інвестицій в землю, де сьогодні не можна купити землю та про потенційну прибутковість землі на інвестиційній конференції “Жити на відсотки” ми запитали в експерта із земельних інвестицій, автора проєкту ҐРУНТОВНО Сергія Крамаренка.

00:00 🔵 Вступ
00:40 🔵 Українці інвестують в землю попри війну
01:04 🔵 Інвестиції в землю - гарантовані прибутки і мінімум ризику в умовах війни
01:43 🔵 В зоні бойових дій землю не продають
02:22 🔵 Де ж безпечно сьогодні купувати землю
02:32 🔵 Яка ситуація з землею у південних регіонах країни
03:09 🔵 Неймовірний потенціал інвестицій в землю. Вартість гектару може досягати 9 тисяч доларів за гектар
04:22 🔵 Приватизація паїв не впливає на ринок і ціну землі
04:38 🔵 Особливості комерційного ринку землі та відмінності з аграрним земельним ринком
05:44 🔵 Основні витрати при купівлі землі
06:05 🔵 Чи кредитують банки під заставу землі
Ірина_
Пон 28 кві, 2025 16:11

60% за 3 роки: як інвестувати в УКРАЇНСЬКУ землю



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Олександром Чорним — співзасновником сервісу земельних інвестицій Zeminvest, «Перший земельний інвестиційний фонд» та маркету землі Доброзем - про актуальну ситуацію на ринку інвестицій в землю, скільки можна заробити на оренді землі та її продажі, скільки мінімально потрібно грошей для купівлі землі та багато іншого.
Приємного перегляду!

00:00 🔺 Вступ
03:27 🔺 Психологічний портрет інвесторів
05:32 🔺 Скільки можна заробити на землі?
08:31 🔺 Основні регіони, де працює Zeminvest
10:23 🔺 Хто продає землю?
13:21 🔺 Ситуація на європейських ринках землі
21:25 🔺 Як інвестувати в землю?
26:28 🔺 Поріг входу в інвестування в землю
32:06 🔺 Про роботу з агрохолдингами
36:44 🔺 Прогнози по ринку землі на 2025-2026 роки
48:00 🔺 Скільки часу займає та як відбувається процес оформлення землі у власність
56:37 🔺 Поради інвестору перед прийняттям рішення інвестувати в землю
01:01:57 🔺 Про оподаткування

Підписуйтеся на канал та коментуйте!
Ірина_
П'ят 04 лип, 2025 14:03

Ринок землі зростає: інвестуйте вигідно з InvestMarket
Ірина_
Сер 26 лис, 2025 17:11

Ірина_
