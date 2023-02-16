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Мета – $9000 ВВП на людину на
рік: бізнес запропонував...

Мета – $9000 ВВП на людину на рік: бізнес запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 18:29

Мета – $9000 ВВП на людину на рік: бізнес запропонував...

Пропонуємо до обговорення:
Україні для відновлення та розвитку необхідно досягти зростання економіки від 10% на рік протягом 10 років.

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Мета – $9000 ВВП на людину на рік: бізнес запропонував державі план порятунку економіки
R2
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