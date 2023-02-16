Україні для відновлення та розвитку необхідно досягти зростання економіки від 10% на рік протягом 10 років.
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Мета – $9000 ВВП на людину на рік: бізнес запропонував державі план порятунку економіки
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Додано: Суб 13 тра, 2023 18:29
Мета – $9000 ВВП на людину на рік: бізнес запропонував...
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Дивися повний текст
Мета – $9000 ВВП на людину на рік: бізнес запропонував державі план порятунку економіки
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