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5 найдешевших курортів Середземномор'я (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 тра, 2023 22:35
Пропонуємо до обговорення:
Влітку 2023 року, на тлі скасування пандемії коронавірусу, експерти прогнозують рекордну кількість туристів на курортах Середземноморської Європи. Відповідно підіймуть і ціни, щоб трохи реанімуватися після 2 років COVID-паузи.
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