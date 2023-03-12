RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
5 найдешевших курортів
Середземномор'я (інфографіка)

5 найдешевших курортів Середземномор'я (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 22:35

5 найдешевших курортів Середземномор'я (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Влітку 2023 року, на тлі скасування пандемії коронавірусу, експерти прогнозують рекордну кількість туристів на курортах Середземноморської Європи. Відповідно підіймуть і ціни, щоб трохи реанімуватися після 2 років COVID-паузи.

Дивися повний текст
5 найдешевших курортів Середземномор'я (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99040
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у... 1, 2
R2 » Нед 12 бер, 2023 18:26
11 1071
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 бер, 2023 23:31
Scotch
Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)
R2 » П'ят 06 січ, 2023 22:32
2 446
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 23:23
cohan
НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка)
R2 » П'ят 09 гру, 2022 15:52
2 366
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 гру, 2022 19:28
ScaryBee

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.