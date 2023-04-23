Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.
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Який максимальний розмір пенсії за вислугу років
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Додано: Нед 14 тра, 2023 10:38
Який максимальний розмір пенсії за вислугу років
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Який максимальний розмір пенсії за вислугу років
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