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Який максимальний розмір
пенсії за вислугу років

Який максимальний розмір пенсії за вислугу років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2023 10:38

Який максимальний розмір пенсії за вислугу років

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

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Який максимальний розмір пенсії за вислугу років
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