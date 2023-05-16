RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли в Україні підвищать тарифи
на комуналку: прогноз НБУ

Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 00:34

Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня буде основним чинником зростання інфляції в Україні у наступні роки.

Дивися повний текст
Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99046
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 00:34

Мораторий на горячую воду,которую у всех отключили?Маразматики.И мораторий на воздух надо добавить.
Scotch
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 01.08.10
Подякував: 177 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Норвегія передала Україні критично важливий матеріал для...
R2 » Вів 16 тра, 2023 11:34
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 тра, 2023 11:34
andrijk777
Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф
R2 » П'ят 05 тра, 2023 13:55
1 188
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 13:56
cohan
Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли
R2 » П'ят 05 тра, 2023 08:35
3 338
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 11:04
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1133)
17.05.2023 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.