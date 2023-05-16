Потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня буде основним чинником зростання інфляції в Україні у наступні роки.
Дивися повний текст
Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 тра, 2023 00:34
Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ
Додано: Сер 17 тра, 2023 00:34
Мораторий на горячую воду,которую у всех отключили?Маразматики.И мораторий на воздух надо добавить.
|