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Історичний мінімум: скільки
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Історичний мінімум: скільки українців офіційно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 19:04

Історичний мінімум: скільки українців офіційно...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу.

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Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними
R2
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