Рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу.
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Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними
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Додано: Сер 17 тра, 2023 19:04
Історичний мінімум: скільки українців офіційно...
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Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними
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