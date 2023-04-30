Процес повоєнної відбудови України за підрахунками експертів має завершитися до червня 2026 року.
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Відбудова України може завершитися до літа 2026 року – Волкер
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Додано: Чет 18 тра, 2023 23:05
Відбудова України може завершитися до літа 2026 року –...
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Дивися повний текст
Відбудова України може завершитися до літа 2026 року – Волкер
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