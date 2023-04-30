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Відбудова України може завершитися
до літа 2026 року –...

Відбудова України може завершитися до літа 2026 року –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 тра, 2023 23:05

Відбудова України може завершитися до літа 2026 року –...

Пропонуємо до обговорення:
Процес повоєнної відбудови України за підрахунками експертів має завершитися до червня 2026 року.

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Відбудова України може завершитися до літа 2026 року – Волкер
R2
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