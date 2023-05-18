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Пишний анонсував послаблення валютних обмежень: НБУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 тра, 2023 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк з початку повномасштабного вторгнення запровадив адміністративні обмеження, щоб зберегти контрольованість валютного ринку, захистити золотовалютні резерви, запобігти непродуктивному відтоку капіталу та сприяти зниженню девальваційного тиску. Однак згодом ефективність таких обмежень послаблюється, натомість вплив на економічну активність посилюється.
Дивися повний текст Пишний анонсував послаблення валютних обмежень: НБУ розробляє дорожню карту
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