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Українці почали забирати в
банках валюту, придбану для...

Українці почали забирати в банках валюту, придбану для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 14:36

Українці почали забирати в банках валюту, придбану для...

Пропонуємо до обговорення:
За I квартал 2023 року кошти населення в іноземній валюті в банках зросли на 4,3% завдяки активному приросту строкових вкладів на 13%.

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Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит
R2
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