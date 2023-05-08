За I квартал 2023 року кошти населення в іноземній валюті в банках зросли на 4,3% завдяки активному приросту строкових вкладів на 13%.
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Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит
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Додано: П'ят 19 тра, 2023 14:36
Українці почали забирати в банках валюту, придбану для...
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Дивися повний текст
Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит
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