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Угорщина просить виключити OTP
Bank зі списку спонсорів...

Угорщина просить виключити OTP Bank зі списку спонсорів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 19:35

Угорщина просить виключити OTP Bank зі списку спонсорів...

Пропонуємо до обговорення:
Угорщина виступила із закликом до української влади виключити угорську фінансову установу OTP Bank зі списку спонсорів війни Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Таке рішення Україна ухвалила на початку травня 2023 року.

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Угорщина просить виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни НАЗК
R2
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