|
|
|
В Україну незаконно везли смартфони та повербанки на 25...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 тра, 2023 12:09
Пропонуємо до обговорення:
У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили та затримали автомобіль із незадекларованим в Україні вантажем. В результаті було вилучено товари на 25 млн грн – телевізори, зарядні станції, мобільні телефони та планшети, повербанки та інша електроніка, загалом понад 1500 одиниць продукції.
Дивися повний текст В Україну незаконно везли смартфони та повербанки на 25 млн грн: усі гаджети вилучили
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99056
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|