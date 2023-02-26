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В Україну незаконно везли
смартфони та повербанки на 25...

В Україну незаконно везли смартфони та повербанки на 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 12:09

В Україну незаконно везли смартфони та повербанки на 25...

Пропонуємо до обговорення:
У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили та затримали автомобіль із незадекларованим в Україні вантажем. В результаті було вилучено товари на 25 млн грн – телевізори, зарядні станції, мобільні телефони та планшети, повербанки та інша електроніка, загалом понад 1500 одиниць продукції.

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В Україну незаконно везли смартфони та повербанки на 25 млн грн: усі гаджети вилучили
R2
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