Якщо у 2010-х крипта сприймалася, як іграшка для гіків, то сьогодні нею вже можна розраховуватися в магазинах, зокрема в Україні.
Дивися повний текст
Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 тра, 2023 13:07
Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|