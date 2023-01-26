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Якими бувають криптобіржі,
та як безпечно їх обрати

Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2023 13:07

Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати

Пропонуємо до обговорення:
Якщо у 2010-х крипта сприймалася, як іграшка для гіків, то сьогодні нею вже можна розраховуватися в магазинах, зокрема в Україні.

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Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2023 13:07

можете зробити огляд на укр декс біржу вайтсвап?
birkenhanna3
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