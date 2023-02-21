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Лише 6% не зазнали втрат: як переживає війну малий і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 тра, 2023 18:01
Пропонуємо до обговорення:
Малий та середній бізнес все більше відчуває на собі негативний вплив економічних наслідків російської агресії. За останні пів року у МСБ суттєво зросли втрати, спричинені війною. Жодної шкоди наразі не зазнали тільки 6% підприємців, хоча ще у жовтні без втрат працювали 10%.
Дивися повний текст Лише 6% не зазнали втрат: як переживає війну малий і середній бізнес (дослідження, інфографіка)
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