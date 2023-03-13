Помешкання в новобудовах Львова та західного регіону - дорожчають на очах.
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Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ: експерт пояснив, що відбувається на ринку
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Додано: Вів 23 тра, 2023 18:02
Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ:...
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Дивися повний текст
Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ: експерт пояснив, що відбувається на ринку
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