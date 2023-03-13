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Вартість оренди квартир у
Львові перевершила Київ:...

Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:02

Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ:...

Пропонуємо до обговорення:
Помешкання в новобудовах Львова та західного регіону - дорожчають на очах.

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Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ: експерт пояснив, що відбувається на ринку
R2
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