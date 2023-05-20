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Перехід України у розрахунках
на євро: що кажуть в НБУ

Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:03

Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Частка євро у торгівельних розрахунках України поступово збільшується. Україна географічно перебуває у зоні євро, тому це вигідно.

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Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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