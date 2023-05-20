Частка євро у торгівельних розрахунках України поступово збільшується. Україна географічно перебуває у зоні євро, тому це вигідно.
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Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ
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Додано: Вів 23 тра, 2023 18:03
Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ
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Дивися повний текст
Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ
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