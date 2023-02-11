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День фінансів: четвертий транш
від ЄС, обмін водійського...

День фінансів: четвертий транш від ЄС, обмін водійського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:03

День фінансів: четвертий транш від ЄС, обмін водійського...

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок, 23 травня. Сьогодні місія МВФ в Україні розпочала роботу і ЄС виділив 1,5 млрд євро.

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День фінансів: четвертий транш від ЄС, обмін водійського посвідчення в \"Дії\", майбутнє банківської системи України
R2
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