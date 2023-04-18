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рф перешкоджає відновленню повноцінної роботи "зернової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 тра, 2023 18:04
Пропонуємо до обговорення:
Робота "зернового коридору" продовжена, але поки повноцінно він ще не запрацював. За 6 днів (з моменту погодження повернення роботи "зернового коридору") інспекцію на вхід пройшло лише 11 суден, що є дуже низьким показником, враховуючи значну чергу суден на вхід.
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