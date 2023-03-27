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Фінкомітет схвалив законопроєкт про страхування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 тра, 2023 18:05
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкт 9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків.
Дивися повний текст Фінкомітет схвалив законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків
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