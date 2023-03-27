RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фінкомітет схвалив
законопроєкт про страхування...

Фінкомітет схвалив законопроєкт про страхування...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:05

Фінкомітет схвалив законопроєкт про страхування...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкт 9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків.

Дивися повний текст
Фінкомітет схвалив законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99079
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сили оборони розкритикували законопроєкт про повернення...
R2 » Вів 02 тра, 2023 17:24
1 186
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 тра, 2023 17:24
Igorten
Уряд схвалив залучення другого гранту від США та...
R2 » Вів 28 бер, 2023 21:35
1 341
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 21:35
Moneta
ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата
R2 » Пон 27 бер, 2023 21:01
2 187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 23:43
linkov_panels

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.