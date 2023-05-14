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НАБУ вилучило ще майже півмільйона доларів у справі Князєва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 тра, 2023 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вилучили майже півмільйона доларів готівки під час обшуків у справі за підозрою колишнього голови, судді Верховного суду Всеволода Князєва в одержанні 2,7 млн дол. неправомірної вигоди.
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