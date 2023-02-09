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"З'являються нові вимоги до працівників": експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 тра, 2023 18:07
Пропонуємо до обговорення:
В Україні роботодавці найчастіше шукають менеджерів з продажу, продавців-консультантів, водіїв, бухгалтерів і кухарів. Тенденція пошуку спеціалістів на ці посади спостерігається з квітня 2022 року.
Дивися повний текст \"З'являються нові вимоги до працівників\": експерт розповів про ринок праці в Україні
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