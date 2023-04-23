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Курс готівкової гривні
найміцніший з початку року:...

Курс готівкової гривні найміцніший з початку року:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:08

Курс готівкової гривні найміцніший з початку року:...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень ситуація на валютному ринку покращилася, а готівкова гривня посилилася до максимуму з початку року.

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Курс готівкової гривні найміцніший з початку року: аналітики ICU розповіли про стан валютного ринку
R2
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