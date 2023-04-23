За минулий тиждень ситуація на валютному ринку покращилася, а готівкова гривня посилилася до максимуму з початку року.
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Курс готівкової гривні найміцніший з початку року: аналітики ICU розповіли про стан валютного ринку
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Додано: Вів 23 тра, 2023 18:08
Курс готівкової гривні найміцніший з початку року:...
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Дивися повний текст
Курс готівкової гривні найміцніший з початку року: аналітики ICU розповіли про стан валютного ринку
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