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Ризики і плани: в НБУ дали
прогноз щодо майбутнього...

Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:08

Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього...

Пропонуємо до обговорення:
Українська банківська система прибуткова і стійка, її функціонування є безперебійним.

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Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього банківської системи України
R2
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