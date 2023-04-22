Українська банківська система прибуткова і стійка, її функціонування є безперебійним.
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Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього банківської системи України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 тра, 2023 18:08
Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього...
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Дивися повний текст
Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього банківської системи України
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