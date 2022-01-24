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У державних школах Нью-Йорка
вивчатимуть технології...

У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:09

У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології...

Пропонуємо до обговорення:
Державні школи Нью-Йорка заохочуватимуть та підтримуватимуть вчителів та школярів, які вивчатимуть та досліджуватимуть технології штучного інтелекту.

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У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту
R2
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