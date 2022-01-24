Державні школи Нью-Йорка заохочуватимуть та підтримуватимуть вчителів та школярів, які вивчатимуть та досліджуватимуть технології штучного інтелекту.
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У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту
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Додано: Вів 23 тра, 2023 18:09
У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології...
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Дивися повний текст
У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту
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