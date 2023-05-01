У росії спостерігається найвищий брак робочої сили з 1996 року, понад третина російських промислових підприємств не можуть знайти працівників.
Дивися повний текст
Такого не було з 1996 року. У росії - рекордна нестача робочої сили
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 тра, 2023 18:10
Такого не було з 1996 року. У росії - рекордна нестача...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Такого не було з 1996 року. У росії - рекордна нестача робочої сили
|