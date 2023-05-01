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Такого не було з 1996 року. У
росії - рекордна нестача...

Такого не було з 1996 року. У росії - рекордна нестача...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:10

Такого не було з 1996 року. У росії - рекордна нестача...

Пропонуємо до обговорення:
У росії спостерігається найвищий брак робочої сили з 1996 року, понад третина російських промислових підприємств не можуть знайти працівників.

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Такого не було з 1996 року. У росії - рекордна нестача робочої сили
R2
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