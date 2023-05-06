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росія може втратити $4,5 млрд
за рік через ембарго на алмази

росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:10

росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази

Пропонуємо до обговорення:
росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази.

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росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази
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