росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази.
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росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 тра, 2023 18:10
росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази
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Дивися повний текст
росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази
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