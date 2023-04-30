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Apple може подолати позначку
в 3 трильйони доларів за...

Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:11

Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple рухається до того, щоб подолати позначку в 3 трлн доларів за капіталізацією - акції Apple з початку року подорожчали на 35%, а ринкова вартість збільшилася на 690 млрд дол.

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Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за капіталізацією – Bloomberg
R2
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