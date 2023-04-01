Українці, які рятуються від війни у польському Познані, можуть отримати щомісячну допомогу від місцевого Червоного Хреста.
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Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати
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Додано: Вів 23 тра, 2023 18:12
Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць...
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Дивися повний текст
Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати
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