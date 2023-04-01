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Переселенцям у Польщі виплатять
1400 злотих на місяць...

Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:12

Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які рятуються від війни у польському Познані, можуть отримати щомісячну допомогу від місцевого Червоного Хреста.

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Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати
R2
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