У найближчому майбутньому Україна навряд зможе долучитися до Північноатлантичного альянсу, оскільки далека від виконання низки критеріїв.
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Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц
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Додано: Вів 23 тра, 2023 18:12
Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц
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Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц
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