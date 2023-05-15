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Найближчим часом Україна не
стане членом НАТО — Шольц

Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:12

Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц

Пропонуємо до обговорення:
У найближчому майбутньому Україна навряд зможе долучитися до Північноатлантичного альянсу, оскільки далека від виконання низки критеріїв.

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Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц
R2
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