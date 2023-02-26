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Місія МВФ розпочала перший
перегляд програми з Україною

Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 18:13

Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 23 травня, стартує місія МВФ з першого перегляду програми розширеного кредитування України.

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Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною
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