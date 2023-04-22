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Непідвладні: професії, які не зможе замінити штучний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 тра, 2023 14:09
Пропонуємо до обговорення:
Зараз людство перебуває у розпалі своєрідної революції та має реальну імовірність того, що роботи та штучний інтелект замінять людей на робочих місцях.
Дивися повний текст Непідвладні: професії, які не зможе замінити штучний інтелект. Принаймні найближчим часом
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