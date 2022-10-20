Вакансія Менеджер проектів комерційного відділу

Sportbank — це мобільний банк без відділень з аудиторією в сотні тисяч клієнтів. Ми розробляємо інновації у галузі банкінгу за допомогою складної багатокомпонентної платформи, яка здатна витримувати навантаження і забезпечувати унікальний досвід для користувачів.
У список твоїх обов’язків входитиме:
- управління воронкою продажів на усіх циклах (маркетинг, онбордінг, ризики, телемаркетинг, продукти, процеси);
пошук вузьких місць, їх розширення і вдосконалення;
контроль виконання плану продажу у відділах;
проведення аналітичної роботи, планування продажів, оцінка результатів та розробка заходів для досягнення планових показників;
підготовка звітності.
- успішний досвід роботи в управлінні продажів, пріоритет надаємо кандидатам з досвідом роботи у підрозділах кросс та у банківській сфері;
уміння встановлювати та підтримувати довгострокові відносини та успішно управляти командою;
розуміння етапів та технології продажів, банківських продуктів/процесів;
уміння оперативно вирішувати проблеми та самостійно приймати рішення;
активність, ініціативність, націленість на результат, комунікабельність;
гарні організаторські якості, системний підхід.
Активувати підтримку українського бізнесу. Стань частиною української продуктової IT-компанії, яка не дивлячись ні на що продовжує працювати у фінансовому секторі, підтримувати клієнтів та реалізовувати нові банківські продукти, необхідні для сьогодення.
Активувати свої можливості. У проекті ти зможеш прокачати свої навички. Попрацювати з професіоналами своєї справи у розвитку необанкінгу. Також, ти завжди можеш розраховувати на підтримку команди у будь-якій життєвій ситуації.
Активувати свій комфорт:
в офісі є все необхідне для безперебійного і безпечного робочого процесу (ми знаходимося недалеко від м. Олімпійська), працювати необхідно в офісі;
початок робочого дня можна варіювати з 8:00 до 10:00 (8 годин робочих);
оплачувана відпустка 17 робочих днів;
компенсація лікарняних у повному обсязі.
Активувати свій спорт. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо брати участь у благодійних забігах на різні дистанції. Маємо ком’юніті любителів гри у волейбол, яке збирається щонеділі у Києві. Проводимо спільні онлайн тренування з колегами та багато іншого.
Активувати свій відпочинок. Круті корпоративи, конкурси та розіграші цінних подарунків і брендованого мерча.
Резюме та питання можна надсилати у ТГ: @oleksandrastanovikhina чи на емейл o.stanovykhina@dyvotech.io