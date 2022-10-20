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на тему Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!

Додано: Чет 25 тра, 2023 09:47 Вакансія Менеджер проектів комерційного відділу Про проект:





Sportbank — це мобільний банк без відділень з аудиторією в сотні тисяч клієнтів. Ми розробляємо інновації у галузі банкінгу за допомогою складної багатокомпонентної платформи, яка здатна витримувати навантаження і забезпечувати унікальний досвід для користувачів.





У список твоїх обов’язків входитиме:



управління воронкою продажів на усіх циклах (маркетинг, онбордінг, ризики, телемаркетинг, продукти, процеси);

пошук вузьких місць, їх розширення і вдосконалення;

контроль виконання плану продажу у відділах;

проведення аналітичної роботи, планування продажів, оцінка результатів та розробка заходів для досягнення планових показників;

підготовка звітності. Ти наш ідеальний кандидат, якщо маєш:



успішний досвід роботи в управлінні продажів, пріоритет надаємо кандидатам з досвідом роботи у підрозділах кросс та у банківській сфері;

уміння встановлювати та підтримувати довгострокові відносини та успішно управляти командою;

розуміння етапів та технології продажів, банківських продуктів/процесів;

уміння оперативно вирішувати проблеми та самостійно приймати рішення;

активність, ініціативність, націленість на результат, комунікабельність;

гарні організаторські якості, системний підхід. Ми пропонуємо тобі разом з нами:





Активувати підтримку українського бізнесу. Стань частиною української продуктової IT-компанії, яка не дивлячись ні на що продовжує працювати у фінансовому секторі, підтримувати клієнтів та реалізовувати нові банківські продукти, необхідні для сьогодення.





Активувати свої можливості. У проекті ти зможеш прокачати свої навички. Попрацювати з професіоналами своєї справи у розвитку необанкінгу. Також, ти завжди можеш розраховувати на підтримку команди у будь-якій життєвій ситуації.





Активувати свій комфорт:

в офісі є все необхідне для безперебійного і безпечного робочого процесу (ми знаходимося недалеко від м. Олімпійська), працювати необхідно в офісі;

початок робочого дня можна варіювати з 8:00 до 10:00 (8 годин робочих);

оплачувана відпустка 17 робочих днів;

компенсація лікарняних у повному обсязі.





Активувати свій спорт. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо брати участь у благодійних забігах на різні дистанції. Маємо ком’юніті любителів гри у волейбол, яке збирається щонеділі у Києві. Проводимо спільні онлайн тренування з колегами та багато іншого.



Активувати свій відпочинок. Круті корпоративи, конкурси та розіграші цінних подарунків і брендованого мерча.



Резюме та питання можна надсилати у ТГ: @oleksandrastanovikhina чи на емейл — це мобільний банк без відділень з аудиторією в сотні тисяч клієнтів. Ми розробляємо інновації у галузі банкінгу за допомогою складної багатокомпонентної платформи, яка здатна витримувати навантаження і забезпечувати унікальний досвід для користувачів.Стань частиною української продуктової IT-компанії, яка не дивлячись ні на що продовжує працювати у фінансовому секторі, підтримувати клієнтів та реалізовувати нові банківські продукти, необхідні для сьогодення.У проекті ти зможеш прокачати свої навички. Попрацювати з професіоналами своєї справи у розвитку необанкінгу. Також, ти завжди можеш розраховувати на підтримку команди у будь-якій життєвій ситуації.в офісі є все необхідне для безперебійного і безпечного робочого процесу (ми знаходимося недалеко від м. Олімпійська), працювати необхідно в офісі;початок робочого дня можна варіювати з 8:00 до 10:00 (8 годин робочих);оплачувана відпустка 17 робочих днів;компенсація лікарняних у повному обсязі.Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо брати участь у благодійних забігах на різні дистанції. Маємо ком’юніті любителів гри у волейбол, яке збирається щонеділі у Києві. Проводимо спільні онлайн тренування з колегами та багато іншого.Круті корпоративи, конкурси та розіграші цінних подарунків і брендованого мерча.Резюме та питання можна надсилати у ТГ: @oleksandrastanovikhina чи на емейл o.stanovykhina@dyvotech.io ostanovykhina Повідомлень: 2 З нами з: 24.05.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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