RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Вакансії
/
Вакансія Менеджер проектів
комерційного відділу

Вакансія Менеджер проектів комерційного відділу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 09:47

Вакансія Менеджер проектів комерційного відділу

Про проект:


Sportbank — це мобільний банк без відділень з аудиторією в сотні тисяч клієнтів. Ми розробляємо інновації у галузі банкінгу за допомогою складної багатокомпонентної платформи, яка здатна витримувати навантаження і забезпечувати унікальний досвід для користувачів.


У список твоїх обов’язків входитиме:

    управління воронкою продажів на усіх циклах (маркетинг, онбордінг, ризики, телемаркетинг, продукти, процеси);
    пошук вузьких місць, їх розширення і вдосконалення;
    контроль виконання плану продажу у відділах;
    проведення аналітичної роботи, планування продажів, оцінка результатів та розробка заходів для досягнення планових показників;
    підготовка звітності.
Ти наш ідеальний кандидат, якщо маєш:

    успішний досвід роботи в управлінні продажів, пріоритет надаємо кандидатам з досвідом роботи у підрозділах кросс та у банківській сфері;
    уміння встановлювати та підтримувати довгострокові відносини та успішно управляти командою;
    розуміння етапів та технології продажів, банківських продуктів/процесів;
    уміння оперативно вирішувати проблеми та самостійно приймати рішення;
    активність, ініціативність, націленість на результат, комунікабельність;
    гарні організаторські якості, системний підхід.
Ми пропонуємо тобі разом з нами:


Активувати підтримку українського бізнесу. Стань частиною української продуктової IT-компанії, яка не дивлячись ні на що продовжує працювати у фінансовому секторі, підтримувати клієнтів та реалізовувати нові банківські продукти, необхідні для сьогодення.


Активувати свої можливості. У проекті ти зможеш прокачати свої навички. Попрацювати з професіоналами своєї справи у розвитку необанкінгу. Також, ти завжди можеш розраховувати на підтримку команди у будь-якій життєвій ситуації.


Активувати свій комфорт:
в офісі є все необхідне для безперебійного і безпечного робочого процесу (ми знаходимося недалеко від м. Олімпійська), працювати необхідно в офісі;
початок робочого дня можна варіювати з 8:00 до 10:00 (8 годин робочих);
оплачувана відпустка 17 робочих днів;
компенсація лікарняних у повному обсязі.


Активувати свій спорт. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо брати участь у благодійних забігах на різні дистанції. Маємо ком’юніті любителів гри у волейбол, яке збирається щонеділі у Києві. Проводимо спільні онлайн тренування з колегами та багато іншого.

Активувати свій відпочинок. Круті корпоративи, конкурси та розіграші цінних подарунків і брендованого мерча.

Резюме та питання можна надсилати у ТГ: @oleksandrastanovikhina чи на емейл o.stanovykhina@dyvotech.io
ostanovykhina
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.05.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фахівець відділу телемаркетингу
ostanovykhina » Чет 25 тра, 2023 10:00
0 19
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 тра, 2023 10:00
ostanovykhina
Вакансія Financial Operation Specialist
sofiya01219 » П'ят 12 тра, 2023 11:59
0 234
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 тра, 2023 11:59
sofiya01219
Менеджер для магазину іграшок
Andriinirkov » Чет 20 жов, 2022 13:59
3 3342
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 гру, 2022 01:40
timbraidmail

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (357)
25.05.2023 10:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.