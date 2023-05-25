Фахівець відділу телемаркетингу

Sportbank — український необанк. Працюємо без відділень з комфортним функціоналом для людей, які люблять спорт і активний спосіб життя.
Наша команда готова прийняти та навчити амбітних і цілеспрямованих співробітників.
Головна мета нашого проєкту — зробити найкращий на ринку додаток для управління картковим рахунком. І Ви можете в цьому нам допомогти!
Ця вакансія для тебе, якщо:
Ти любиш спілкуватися з людьми та готовий допомагати їм обирати найкращий банківський продукт
Впевнений в собі та готовий вчитися, щоб бути професіоналом
Прагнеш розвиватися і бажаєш кар`єрного росту в фінансовій сфері
Вільно розмовляєш українською мовою
Хочеш отримувати конкурентну заробітну плату та бонуси
Бажаєш працювати в комфортному офісі в центрі Києва
Обов'язки:
Здійснення вихідних дзвінків клієнтам, які залишили заявку на нашому сайті з метою отримання картки sportbank
Залучення нових клієнтів по сформованій базі потенційних користувачів
Здійснення інформаційних дзвінків для поліпшення якості обслуговування
Основна мета нашого відділу це продаж кредитних продуктів клієнтам. Тому великою перевагою для кандидата буде наявність досвіду роботи у банківській сфері.
Ми пропонуємо:
Активувати свою кар’єру. Ви отримаєте досвід роботи у системному необанку, який створює різноманітне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників.
Активувати свої можливості. Ви будете брати активну участь у розвитку напрямку телемаркетингу проєкту sportbank та розвитку всіх його процесів. Це означає, що той, хто першим приєднається до нас, може розраховувати на керівну посаду у майбутньому.
Активувати свій спорт. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо брати участь у благодійних забігах на різні дистанції. Маємо ком’юніті любителів гри у волейбол, яке збирається щонеділі у Києві. Проводимо спільні онлайн тренування з колегами та багато іншого.
Активувати свій комфорт. Стабільний дохід - конкурентоспроможна заробітна плата та бонуси за докладені зусилля і внесок у розвиток роботи відділу.
Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка та лікарняні.
Сучасний офіс в пішій доступності від метро Олімпійська.
Гнучкий графік роботи у проміжку з 9:00 до 20:00 (8-ми годинний робочий день).
Активувати свій відпочинок. Круті корпоративи та майстер-класи, конкурси та розіграші цінних подарунків і брендованого мерча. Спільний перегляд фільмів у офісі. Щоп’ятниці збираємо клуб справжніх любителів інтелектуальних ігор — гра в «Мафію».
Якщо ти хочеш стати частиною команди, яка вболіває за спільну справу — Welcome!
Резюме та питання можна надсилати у ТГ @kateryna_prokopchuk або на емейл: k.prokopchuk@dyvotech.io