Форуми / Ринок праці: резюме,

вакансії та освіта / Вакансії / Фахівець відділу

телемаркетингу Фахівець відділу телемаркетингу + Додати

тему Відповісти

на тему Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!

Додано: Чет 25 тра, 2023 10:00 Фахівець відділу телемаркетингу Sportbank — український необанк. Працюємо без відділень з комфортним функціоналом для людей, які люблять спорт і активний спосіб життя.



Наша команда готова прийняти та навчити амбітних і цілеспрямованих співробітників.

Головна мета нашого проєкту — зробити найкращий на ринку додаток для управління картковим рахунком. І Ви можете в цьому нам допомогти!



Ця вакансія для тебе, якщо:



Ти любиш спілкуватися з людьми та готовий допомагати їм обирати найкращий банківський продукт

Впевнений в собі та готовий вчитися, щоб бути професіоналом

Прагнеш розвиватися і бажаєш кар`єрного росту в фінансовій сфері

Вільно розмовляєш українською мовою

Хочеш отримувати конкурентну заробітну плату та бонуси

Бажаєш працювати в комфортному офісі в центрі Києва



Обов'язки:

Здійснення вихідних дзвінків клієнтам, які залишили заявку на нашому сайті з метою отримання картки sportbank

Залучення нових клієнтів по сформованій базі потенційних користувачів

Здійснення інформаційних дзвінків для поліпшення якості обслуговування

Основна мета нашого відділу це продаж кредитних продуктів клієнтам. Тому великою перевагою для кандидата буде наявність досвіду роботи у банківській сфері.





Ми пропонуємо:



Активувати свою кар’єру. Ви отримаєте досвід роботи у системному необанку, який створює різноманітне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників.



Активувати свої можливості. Ви будете брати активну участь у розвитку напрямку телемаркетингу проєкту sportbank та розвитку всіх його процесів. Це означає, що той, хто першим приєднається до нас, може розраховувати на керівну посаду у майбутньому.



Активувати свій спорт. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо брати участь у благодійних забігах на різні дистанції. Маємо ком’юніті любителів гри у волейбол, яке збирається щонеділі у Києві. Проводимо спільні онлайн тренування з колегами та багато іншого.



Активувати свій комфорт. Стабільний дохід - конкурентоспроможна заробітна плата та бонуси за докладені зусилля і внесок у розвиток роботи відділу.

Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка та лікарняні.

Сучасний офіс в пішій доступності від метро Олімпійська.

Гнучкий графік роботи у проміжку з 9:00 до 20:00 (8-ми годинний робочий день).



Активувати свій відпочинок. Круті корпоративи та майстер-класи, конкурси та розіграші цінних подарунків і брендованого мерча. Спільний перегляд фільмів у офісі. Щоп’ятниці збираємо клуб справжніх любителів інтелектуальних ігор — гра в «Мафію».



Якщо ти хочеш стати частиною команди, яка вболіває за спільну справу — Welcome!



Резюме та питання можна надсилати у ТГ @kateryna_prokopchuk або на емейл: Ти любиш спілкуватися з людьми та готовий допомагати їм обирати найкращий банківський продуктВпевнений в собі та готовий вчитися, щоб бути професіоналомПрагнеш розвиватися і бажаєш кар`єрного росту в фінансовій сферіВільно розмовляєш українською мовоюХочеш отримувати конкурентну заробітну плату та бонусиБажаєш працювати в комфортному офісі в центрі КиєваЗдійснення вихідних дзвінків клієнтам, які залишили заявку на нашому сайті з метою отримання картки sportbankЗалучення нових клієнтів по сформованій базі потенційних користувачівЗдійснення інформаційних дзвінків для поліпшення якості обслуговуванняОсновна мета нашого відділу це продаж кредитних продуктів клієнтам. Тому великою перевагою для кандидата буде наявність досвіду роботи у банківській сфері.Ви отримаєте досвід роботи у системному необанку, який створює різноманітне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників.Ви будете брати активну участь у розвитку напрямку телемаркетингу проєкту sportbank та розвитку всіх його процесів. Це означає, що той, хто першим приєднається до нас, може розраховувати на керівну посаду у майбутньому.Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо брати участь у благодійних забігах на різні дистанції. Маємо ком’юніті любителів гри у волейбол, яке збирається щонеділі у Києві. Проводимо спільні онлайн тренування з колегами та багато іншого.Стабільний дохід - конкурентоспроможна заробітна плата та бонуси за докладені зусилля і внесок у розвиток роботи відділу.Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка та лікарняні.Сучасний офіс в пішій доступності від метро Олімпійська.Гнучкий графік роботи у проміжку з 9:00 до 20:00 (8-ми годинний робочий день).Круті корпоративи та майстер-класи, конкурси та розіграші цінних подарунків і брендованого мерча. Спільний перегляд фільмів у офісі. Щоп’ятниці збираємо клуб справжніх любителів інтелектуальних ігор — гра в «Мафію».Резюме та питання можна надсилати у ТГ @kateryna_prokopchuk або на емейл: k.prokopchuk@dyvotech.io ostanovykhina Повідомлень: 2 З нами з: 24.05.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Вакансія Менеджер проектів комерційного відділу

ostanovykhina » Чет 25 тра, 2023 09:47 0 13

ostanovykhina Чет 25 тра, 2023 09:47