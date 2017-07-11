Красивые места в Украине озера

Озеро Синевир: Это самое глубокое озеро в Карпатах и одно из самых красивых. Расположенное в окружении гор и лесов, озеро Синевир впечатляет своей изумрудно-голубой водой и уникальной природой.
Озеро Світязь: Оно считается самым глубоким и крупным озером на Волыни. Світязь имеет кристально чистую воду и окружено живописными лесами, что делает его прекрасным местом для отдыха и пикника.
Озеро Ялпуг: Находящееся в Национальном парке "Олешкий лиман" на Херсонщине, озеро Ялпуг является одним из крупнейших пресноводных озер в Украине. Его привлекательность заключается в богатстве флоры и фауны, а также в живописных пейзажах.
Озеро Святої Анни: Расположенное в заповеднике "Асканія-Нова" в Херсонской области, это озеро поражает своей красотой и уникальной экосистемой. Здесь можно встретить много видов растений и животных, включая розовых пеликанов.
Озеро Несамовите: Это озеро на Житомирщине, известное своими прозрачными водами и песчаным пляжем. Оно окружено сосновыми лесами и предлагает идеальные условия для купания и отдыха на природе.
Озеро Молодости: Находящееся в Карпатах, озеро Молодости обладает изумительной красотой и окружено горными пейзажами. Здесь можно насладиться тишиной и спокойствием, а также заняться рыбной ловлей.
Озеро Синтявське: Расположенное в Черкасской области, это озеро славится своими красотами и богатой флорой. Озеро Синтявське является идеальным местом для любителей активного отдыха, так как здесь можно заняться водными видами спорта, такими как каякинг и виндсерфинг.
Озеро Світязь: Расположенное в Поліському заповіднику, озеро Світязь считается одним из самых чистых озер в Украине. Его окружают прекрасные сосновые леса, а песчаные пляжи и теплая вода делают его идеальным для отдыха на берегу и купания.
Озеро Червоне: Находящееся в Карпатах, озеро Червоне известно своей неповторимой красотой и живописными горными пейзажами. Вода здесь ярко-красного цвета, что создает захватывающий вид.
Озеро Яровое: Расположенное в Национальном природном парке "Білогірський", озеро Яровое обладает невероятной прозрачностью воды и окружено горами. Это идеальное место для туристов, которые хотят насладиться природой и погрузиться в спокойствие и тишину.
Каждое из этих озер имеет свою неповторимую красоту и природные особенности, предлагая посетителям возможность насладиться уникальными пейзажами и приятным отдыхом на природе.
Источник:Турист – HIKEMEN