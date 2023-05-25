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У Міненерго пояснили, чому
довелось збільшити тариф на...

У Міненерго пояснили, чому довелось збільшити тариф на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 07:44

У Міненерго пояснили, чому довелось збільшити тариф на...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе підтримати пошкоджену внаслідок обстрілів енергосистему та підготуватись до наступного опалювального сезону.

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У Міненерго пояснили, чому довелось збільшити тариф на електроенергію
R2
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